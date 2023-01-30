Понад два десятки хлопців і дівчат у Тернополі провели 24 години у камерах колишнього слідчого ізолятора НКВС. Нині це обласний музей політв’язнів і репресованих.

Як розповіла співорганізаторка акції Лілія Гринчишин, цьогоріч подію провели під назвою «Ціна незалежності». Протягом 24 годин хлопці і дівчата слухали лекції з історії України, переглядали фільми та проводили гутірки. Також учасники акції написали листи у майбутнє.

«Перебування в камері слідчого ізолятора дає можливість зрозуміти, яких тортур зазнавали борці із радянським режимом. Сьогодні ми вшановуємо всіх борців за волю України. Це і ті герої, які боролися в минулому, а також теперішні борці, українські захисники. Учасниками акції стало багато юнаків і дівчат з різних осередків, з різних українських міст. Дякуємо усім, хто до нас долучився».

Цього разу до акції долучилися більше двадцяти хлопців і дівчат з різних українських міст: Києва, Хмельницького, Львова, Тернополя, Івано-Франківська, Донецька. Вони провели 24 години в одній із 28-ми камер колишнього слідчого ізолятора НКВС.