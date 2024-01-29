Понад два десятки хлопців і дівчат у Тернополі провели 24 години у камерах колишнього слідчого ізолятора КДБ. Нині це обласний музей політв’язнів і репресованих.

Акція «Доба», яку проводять у Тернополі 20 років поспіль, приурочена пам’яті героїв Крут і всіх полеглих за волю і незалежність України. Цього разу до акції долучилися більше двадцяти хлопців і дівчат з різних українських міст: Києва, Хмельницького, Львова, Тернополя. Вони провели 24 години в одній із 28-ми камер колишнього слідчого ізолятора КДБ.

Як розповів співорганізатор заходу Андрій Пушкар, цього року під час акції виготовляли також окопні свічки.

«Особливість заходу полягала в тому, що його учасники перебували 24 години в приміщенні, в камерах, які дихають минулим, в атмосфері, яка дозволяє пізнати себе, задуматися над своїм місцем і роллю в житті України. Молодь з різних куточків України на власному досвіді відчула подих історії, дізналися про життя та діяльність підпільних організацій, що боролися за визволення України від радянських загарбників, про вихідців з Тернопільської землі, героїв, які очолили боротьбу проти московитів у минулому».

За словами учасників акції «Доба», перебування в камері слідчого ізолятора дає можливість зрозуміти, яких тортур зазнавали борці із радянським режимом.