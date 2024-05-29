На Тернопільщині стартував другий етап найбільшої військово-патріотичної гри

Другий етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») розпочався на Тернопільщині. Цьогоріч у грі бере участь 10 роїв. Вони демонструватимуть власну фізичну підготовку та вправлятимуться в інтелектуальних випробуваннях.

Гра об’єднала школярів з усієї області. Поєдинки передбачають інтелектуальні та спортивні випробування, – розповів співорганізатор Валерій Бондар. Учасники демонструють знання з історії, вчаться працювати в команді та змагаються у кмітливості та винахідливості. «Змагання проходять серед закладів фахової передвищої та професійної освіти. Мета гри – національне виховання молоді на основі традицій українського козацтва. Цьогоріч участь у грі бере 10 роїв».

Учасники військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») долатимуть смугу перешкод, надаватимуть медичну допомогу, демонструватимуть власну фізичну підготовку та вдосконалюватимуть її, показуватимуть кмітливість та винахідливість.