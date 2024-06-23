З ініціативи та за кошти благодійників тепер у тернопільському парку Національного Відродження буде памʼятник Джурі.

Викуваний Джура уособлює силу духу українців, нездоланність та волю до перемоги, повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Сьогодні наші джури, молоді воїни, у жорстоких боях зупиняють московську навалу. Як і наші предки, з Божою допомогою, знищують ворога. Захищають нашу українську, Богом дану землю.

“Хочу подякувати Дмитру Савенку за цей подарунок Тернополю, який стане ще одним символом нашого міста. Дякую також керівнику Тернопільської обласної профспілки учасників бойових дій та військовослужбовців. Нехай пам’ять про звитягу минулих поколінь українців допомагає здолати московську гідру!”, – зазначив Сергій Надал.