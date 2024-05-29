Майже дві з половиною тисячі жителів області віком до 35 років з початку цього року перебували у пошуках роботи. Більше тисячі з них працевлаштувалися, більше сотні пройшли професійне навчання, більше шести десятків залучали до громадських та інших робіт тимчасового характеру.

Про це розповів директор Тернопільського обласного центру зайнятості Микола Городецький під час брифінгу у ТОВА.

– 197 молодих жителів краю отримали гранти чи мікрогранти на відкриття або розвиток власної справи, з них 9 учасників бойових дій та членів їх сімей, – додав Микола Городецький. – Це дасть можливість створити 422 нових робочих місця. Вони реалізовують бізнеси в роздрібній торгівлі; у сферах краси, освіти, громадського харчування, виробництва кондитерських та хлібобулочних виробів, текстильної промисловості, займаються стоматологічною практикою.

Станом на кінець травня 540 безробітних з числа молоді продовжують пошук роботи через обласну службу зайнятості, з них 74 випускника ВНЗ і 34 – професійно-технічних закладів освіти; 36 – учасники бойових дій з інвалідністю, 145 – переселенці. Восьмеро безробітних до 35 років проходять профнавчання. Більшість з безробітніх молодих людей мають професії: продавець, стрілець, кухар, водій, вчитель. Також шукають роботу медсестри, мерчендайзери, інженери, юристи, психологи, мікробіолог, стоматолог, актор, радіотелефоніст, оператор наземних засобів керування безпілотним літальним апаратом, навідник (кулеметник) бронетранспортера, склодув, гірник, тракторист та ін.

У службі зайнятості також нагадують, що роботодавці, які працевлаштовують краян з числа молоді, можуть отримати компенсацію. За працевлаштування безробітних віком до 25 років, зі страховим стажем менше року, віком до 35 років, якщо приймає його на перше робоче місце та звільнених зі строкової служби – на перше робоче місце компенсація становить 50% мінімальної зарплати. Також передбачено компенсацію у розмірі 100% фактично сплаченого ЄСВ, якщо працевлаштують безробітних на нові робочі місця, незалежно від віку.