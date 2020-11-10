На Тернопільщині за добу зафіксовано два летальних випадки внаслідок COVID-19.
Померли 65-річний чоловік із Заліщик і 61-річний тернополянин.
Загалом підтверджено 171 новий випадок зараження вірусом COVID-19, повідомляють у ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (45 осіб)
Бережанський район (10 осіб):
• м. Бережани – 1
• с. Баришівка – 1
• с. Посухів – 1
• с. Саранчуки – 1
• с. Підвисоке – 1
• с. Урмань – 1
• с. Нараїв – 2
• с. Поточани – 1
• с. Куряни – 1
Борщівський район (0 осіб)
Бучацький район (1 особа):
• с. Трибухівці – 1
Гусятинський район (9 осіб):
• м. Копичинці – 4
• с. Васильківці – 1
• с. Товсте – 1
• смт Гримайлів – 1
• с. Клювинці – 1
• с. Яблунів – 1
Заліщицький район (2 особи):
• м. Заліщики – 1
• с. Печорна – 1
Збаразький район (8 осіб):
• м. Збараж – 5
• с. Базаринці – 1
• с. Ліски – 1
• с. Решнівка – 1
Зборівський район (3 особи):
• с. Коршилів – 1
• с. Присівці – 1
• с. Беримівці – 1
Козівський район (1 особа):
• смт Козова – 1
Кременецький район (18 осіб):
• м. Кременець – 4
• м. Почаїв – 1
• с. Іква – 1
• с. Білокриниця – 3
• с. Бакоти – 2
• с. Млинівці – 3
• с. Башуки – 2
• с. Старий Олексинець – 1
• с. Будки – 1
Лановецький район (0 осіб)
Монастириський район (14 осіб):
• м. Монастириська – 6
• сел. Коропець – 1
• с. Високе – 2
• с. Дубенка – 1
• с. Коржова – 1
• с. Красіїв – 2
• с. Савелівка – 1
Підволочиський район (16 осіб):
• смт Підволочиськ – 6
• м. Скалат – 3
• с. Галущинці – 2
• с. Староміщина – 2
• с. Кип’ячка – 1
• с. Гнилиці – 1
• с. Зарубинці – 1
Підгаєцький район (6 осіб):
• м. Підгайці – 1
• с. Завалів – 1
• с. Голгоча – 1
• с. Мужилів – 2
• с. Старе Місто – 1
Теребовлянський район (4 особи):
• смт Микулинці – 2
• с. Гумниська – 1
• с. Кровинка – 1
Тернопільський район (12 осіб):
• смт Великі Бірки – 1
• с. Біла – 2
• с. Великий Глибочок – 2
• с. Чистилів – 2
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Байківці – 2
• с. Петриків – 1
Чортківський район (13 осіб):
• м. Чортків – 8
• с. Шманьківчики – 1
• с. Ридодуби – 1
• с. Білобожниця – 1
• с. Нагірянка – 1
• с. Стара Ягільниця – 1
Шумський район (9 осіб):
• м. Шумськ – 2
• с. Великі Дедеркали – 3
• с. Боложівка – 1
• с. Круголець – 1
• с. Мізюринці – 1
• с. Биківці – 1
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