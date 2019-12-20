Урочисте святкування з нагоди відкриття ялинки зібрало жителів Збаража. До них завітав патріотичний Миколай, який потішив подарунками чемну малечу.

Старовинне містечко Збараж засяяло яскравими кольорами. Міський голова Роман Полікровський сподівається, що такий казковий вигляд приваблюватиме також і туристів.

«Ми з великою Збаразькою родиною запалили різдвяно-новорічний настрій! Ярмаркували, співали, танцювали, розважались і згадували про святого Миколая, який був послідовником Ісуса Христа і увійшов в історію, як людина, яка чинила багато добрих справ і милосердя… Більше півтисячі дітей отримали подарунки, адже вони були чемні. Бажаю нашим діткам бути добрими, слухняними й чемними, а нам дорослим бути добрим прикладом для наших дітей! Бажаю усім, щоб кожен з нас запам’ятався завдяки добрим справам і милосердю… Гарного усім святкового різдвяного настрою, миру і Божого благословення!».

У період новорічно-різдвяних свят у Збаражі заплановано ряд святкових заходів. Розваги поєднуватимуть із репрезентацією народних звичаїв і традицій.

Софія Романська