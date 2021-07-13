Рух автомобільного транспорту перекрито. Для водіїв розроблена альтернативна схема організації дорожнього руху.

Як розповідає начальник відділу технічного нагляду Олег Вітик, в межу ремонтних робіт потрапляють чотири мости, а саме: на вул. Микулинецькій, вул. Бережанській, вул. С. Будного (через р. Серету) і на шляхопроводі поруч з «Білим замком».

Працівники підрядної організації встановили дорожні знаки відповідно до схеми організації дорожнього руху та огороджуючі конструкці на мості на вул.Микулинецькій. Під час ремонтних робіт, які триватимуть до 20 серпня, встановлять нову розподільчу плиту, підсилять несучі балки, виконають армування та бетонування розподільчої плити. Після цього на мості проведуть асфальтування дорожнього покриття, встановлять нову огорожу та відбійники.

Об’їзд даної ділянки здійснюється через з’їзди по самій транспортній розв’язці, яка виконуватиме роль кільцевого руху.

Автобуси маршрутів №№5, 5А, 8, 18, 31 проходитимуть відповідно до встановленого маршруту з обходом перекритої ділянки згідно тимчасової схеми організації дорожнього руху (кільцевим рухом навколо шляхопроводу).