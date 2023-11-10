Черговий евакуаційний потяг з важкими хворими прифронтових лікарень прибув до Тернополя. Переселенців на залізничному вокзалі зустріли медики та рятувальники, які супроводжували їх до лікарень.

В евакуаційних потягах приїхали пацієнти з пораненнями, онкологічними, серцево-судинними та ендокринними захворюваннями, – розповіла заступниця координатора медичного проєкту «Евакуаційний потяг «Лікарі без кордонів» Альбіна Жаркова. У Тернополі людям допомогли вибратися з потяга, розвантажити речі та надали психологічну і соціальну допомогу.

«Це наш медичний евакуаційний потяг. Найчастіше ми привозимо пацієнтів, які потребують тривалого лікування, вони не можуть бути забезпечені цим лікуванням у своїх лікарнях. Ці лікарні знаходяться близько до лінії фронту. В нас є медичні вагони, які обладнані, як лікарський стаціонар. Є вагон реанімаційний, в цьому вагоні є 5 ліжок, які обладнані моніторами, апаратами ШВЛ, іншим діагностичним і підтримуючим обладнанням».

Додамо, загалом за період повномасштабного вторгнення до Тернопільщини прибуло 27 евакуаційних потягів з 234-ма пацієнтами. Вони зараз лікуються у медичних закладах регіону.