До Дня Незалежності України Укрзалізниця призначила 4 додаткові поїзди.

З розкладом поїздів можна ознайомитися на сайті а квитки придбати у залізничних касах або онлайн, повідомляє Укрзалізниця.

Зокрема, додатковий поїзд № 755/756 Київ — Львів курсуватиме 23, 26 серпня зі Львова та 24, 27 серпня з Києва. Додатковий поїзд № 205 Покровськ — Харків здійснить рейси 24 та 26 серпня в обох напрямках. А поїзди № 237 Київ —Дніпро та № 779/780 Суми — Вінниця курсуватимуть туди та зворотно 23 та 26 серпня.

Укрзалізниця продовжує аналізувати пасажиропотоки та в разі необхідності і за умови наявності рухомого складу призначатиме додаткові поїзди у найбільш затребуваних напрямках.