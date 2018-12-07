До деяких сіл біля Тернополя курсуватимуть маршрутки. ВІДЕО

07/12/2018 0
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Міські маршрути і картка тернополянина.

До сіл, які стали частиною нашої громади, вже до кінця року курсуватимуть тернопільські автобуси. Також тамтешні мешканці можуть отримати картку тернополянина.

Детальніше – в сюжеті ІНТБ.

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