Більше трьох мільйонів гривень виділили у міській раді на закупівлю засобів навчання для тернопільських школярів.

Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету восьмого листопада.

– Відповідно до рішення міської ради про внесення змін до бюджету на 2023 рік, це рішення дозволяє управлінню освіти і науки використати кошти держбюджету у сумі три мільйони вісімдесят вісім тисяч шістсот гривень, – повідомила Ірина Сум, заступниця начальниці управління освіти і науки. – Ці кошти підуть на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів 5-6 класів закладів загальної середньої освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової загальної середньої освіти. Окрім засобів навчання закупимо також навчальну та навчально-методичну літературу, у тому числі їх електронні версії та з аудіосупроводом, для учнів та педагогів пілотних сьомих класів у школах №16, 14 та 28.