Бучацький районний суд Тернопільської області відпустив на волю водія BMW ХЗ, який у Бучачі на смерть збив жінку.

Про це йдеться у рішенні Бучацького районного суду, повідомляють Тернопільській події.

За даними суду водій BMW ХЗ рухаючись із порушенням правил дорожнього руху збив жінку. Він отриманих травм потерпіла померла на 9 день після ДТП.

Діти покійної водієві пробачили та заявили, що він відшкодував їм лікування матері. Також вони просили водія суворо не карати.

Суд визнав водія винним та присудив до 4 років позбавлення волі. Проте ця ж суддя І. Тхорик звільнила його від покарання з іспитовим терміном 2 роки. При цьому горе-водій і надалі керуватиме транспортом.

Компенсацію дітям потерпілої сплатить страхова – по 14 тис. грн. Також за рахунок страхової покійній встановлять надгробну плиту.