Троє підприємців розташували стаціонарні торгові кіоски на території національного природного парку «Дністровський каньйон», не маючи на це жодних дозвільних документів.

Поліцейські відділення поліції у місті Заліщики отримали інформацію про самовільне захоплення земельної ділянки в урочищі «Червоне», що поблизу села Нирків. З’ясувалося, чотири кіоски з яких торгували фаст-фудом, встановили двоє підприємців із міста Заліщики та чортківський бізнесмен. Жодних документів, котрі б дозволяли здійснювати підприємницьку діяльність на землях, що належать до національного природного парку, вони не отримали.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від двох до чотирьох років або позбавлення волі на строк до двох років.