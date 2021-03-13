Окружний адміністративний суд міста Києва залишив без розгляду позовну заяву Міністерства юстиції про анулювання реєстрації партії «Довіра».

Про це сказано у відповідній ухвалі ОАСК. Заява про залишення позову без розгляду ще 1 березня надійшла до суду від самого позивача – Міністерства юстиції. Так, діяльність «Довіри» на Тернопільщині, як і в інших областях України, ніхто не припинятиме.

– Враховуючи заяву представника позивача про залишення позовної заяви без розгляду, суд вважає за доцільне залишити позовну заяву без розгляду. Відповідно, заява представника позивача підлягає задоволенню, – зазначається в ухвалі ОАСК.

Нагадаємо, 23 лютого політична партія «Довіра» наголосила, що забезпечила створення та реєстрацію необхідної кількості обласних організацій, подавши відповідні пакети документів в межах встановленого законом строку. Відповідно, в партії зазначили, що суд не має жодних підстав для анулювання її реєстрації.

– Ми заявляємо, що на дату подання до суду позовної заяви Міністерством юстиції про анулювання реєстрації політичної партії «Довіра» було офіційно зареєстровано 16 обласних осередків партії. Відповідно, вимоги частини сьомої статті 11 Закону України «Про політичні партії в Україні» щодо створення осередків у більшості областей України повністю виконані!, – зазначалося в заяві партії.

У «Довірі» наголошують, жодних підстав для зазначеного позову не існувало. Відповідна інформація була доведена до Міністерства юстиції, наслідком чого стала заява Мінюсту про залишення позову без розгляду.

– Таким чином, всі, хто намагався інтерпретувати цю подію в негативному для нашої політичної сили світлі, залишилися без аргументів, чого і слід було очікувати! – наголошують представники «Довіри».

До слова, Тернопільську обласну організацію політичної партії «Довіра» очолює народний депутат Микола Люшняк. Політсилу в Тернопільській обласній раді представляють шестеро депутатів – Петро Гадз, Ігор Гайдук, Олег Щиголь, Віталій Шафранський, Ольга Ярмоленко, Олег Войцишин.