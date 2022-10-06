Дерево впало на залізницю: з’явилися подробиці ранішнього обстрілу ракетами сусідньої з Тернопільщиною області

Рашисти випустили близько шостої ранку по області дві ракети.

Сьогодні близько 6 години в Шепетівському районі нашої області зафіксовано вибухи 2 ракет, випущених країною-агресором, повідомив начальник ОВА Сергій Гамалій, передає Depo.Хмельницький.

“Одна ракета впала поряд з інфраструктурним об’єктом. Руйнувань інфраструктури та пожеж немає, – інформує посадовець. – Інша впала – на пустир”і.

За попередньою інформацією, внаслідок падіння ракети зафіксовані незначні пошкодження деяких з навколишніх будинків.

Загиблих та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби. Також відбулася зупинка потягу. Внаслідок ракетного удару дерево впало на залізничну колію. Рух потягу відновлено.