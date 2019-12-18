Виїзне шосте пленарне засідання дванадцятої сесії Тернопільськоїобласної ради шостого скликання відбудеться 18 грудня о 10 годині під стінами Верховної Ради України

Про це йдеться у розпорядженні, яке 17 грудня підписав голова обласної ради Віктор Овчарук:

1. На виконання рішення Тернопільської обласної ради від 14 листопада 2019 року № 1454 «Про заяву депутатів Тернопільської обласної ради з приводу незгоди зі спробами запровадження в Україні так званого «ринку землі», відповідно до частин четвертої та десятої статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 2.2 пункту 2 регламенту Тернопільської обласної ради шостого скликання провести виїзне шосте пленарне засідання дванадцятої сесії Тернопільської обласної ради шостого скликання 18 грудня 2019 року о 10.00 годині під стінами Верховної Ради України за адресою місто Київ, вул. М.Грушевського, буд. 5.

2. На розглядвиїзного шостого пленарного засідання дванадцятої сесії Тернопільської обласної ради винести питання:

Щодо категоричної незгоди з проєктом Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

3. На виїзне шосте пленарне засідання дванадцятої сесії Тернопільської обласної ради запросити:

– народних депутатів України від Тернопільської області;

– голів районних рад, Бережанського, Кременецького, Тернопільського, Чортківського міських голів;

– представників засобів масової інформації.

4. Враховуючи відсутність технічної можливості голосування за допомогою електронної системи «Віче», відповідно до підпункту 24.4 пункту 24 регламенту Тернопільської обласної ради шостого скликання лічильній комісії Тернопільської обласної ради (голова комісії Вислоцький В.М.) забезпечити підрахунок голосів та встановлення результатів голосування під час виїзного шостого пленарного засідання дванадцятої сесії Тернопільської обласної ради.