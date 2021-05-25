Шоста сесія Тернопільської міської ради відбудеться 28 травня. До орієнтовного порядку денного внесено 115 проектів рішень. Пленарне засідання пройде в українському домі “Перемога”.

Спочатку депутатам запропонують розглянути фінансові питання: про виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади за перший квартал 2021 року та про внесення змін до рішення про місцеві податки і збори Тернопільської міської територіальної громади. На сесії планують затвердити нову програму, яка стосується виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Тернопільської міської ради на 2021-2023 роки. У Положенні про цю програму зазначено, що її розробили для забезпечення належного виконання грошових зобов’язань, які виникли на підставі рішень про стягнення коштів з Бюджету громади, боржниками по яких є виконавчі органи міської ради та своєчасного виконання судових рішень.

Начальник управління житлово-комунального господарства, екології та благоустрою Олег Соколовський розповість про доповнення до Програми технічного розвитку систем централізованого тепло- та гарячого водопостачання на 2021-2024 роки. Крім цього, на розгляд депутатів винесуть рішення про затвердження проектів зон санітарної охорони свердловин із системами доочистки води та водорозбірними колонками на бульварі Данила Галицького та бульварі Пантелеймона Куліша.

Ще депутати повинні внести зміни до статутів двох комунальних підприємств: “Екоресурси” та “Тернопільелектротранс”. Говоритимуть на засіданні також про включення в перелік об’єктів, що підлягають приватизації та затвердження до приватизації шляхом продажу на аукціоні без умов нежитлове приміщення на вулиці Броварна, 25, загальною площею 45,7 квадратних метрів.

У міській раді розробили Концепцію розвитку цифрових компетентностей жителів Тернопільської міської територіальної громади. У документі вказано, що цифрова компетентність включає в себе впевнене, критичне, творче та відповідальне використання і взаємодію з засобами цифрових технологій для навчання, працевлаштування, роботи, дозвілля та участі у суспільному житті. Вона охоплює такі поняття як інформаційна грамотність та медіа-грамотність, комунікація та співпраця, створення цифрового контенту (включаючи основи програмування), безпека (включаючи захист персональних даних у цифровому середовищі та кібербезпеку), а також розв’язання різнопланових проблем з використанням цифрових технологій і навчання впродовж життя. Реалізувати розроблену концепцію планують упродовж п’яти років. Детальніше про це на сесії розповість начальник управління цифрової трансформації та комунікації зі ЗМІ Мар’яна Зварич. Вона також запропонує викласти у новій редакції Положення про порядок розгляду електронних петицій, адресованих Тернопільській міській раді та її виконавчим органам. Після цього депутати перейдуть до розгляду земельних питань, яких в орієнтовному порядку денному більше сотні.