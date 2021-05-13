Понад 577 мільйонів гривень надійшло до бюджету Тернопільської громади у першому кварталі 2021 року. Це на 20 мільйонів гривень більше від тієї суми, яка була запланована. Таким чином виконання бюджету у перші чотири місяці забезпечили на 103,6%.

Про це під час засідання виконавчого комітету розповіла начальник фінансового управління Надія Кучер.

– При плані 557,2 мільйона гривень до бюджету у першому кварталі надійшло 577,4 мільйона, – повідомила Надія Кучер. – Майже 95% припадає на доходи загального фонду, надходження по якому склали 547,6 мільйонів. Якщо аналізувати власні надходження загального фонду без міжбюджетних трансфертів, то планове завдання виконано на 103,6%. При плані 418 мільйонів гривень надійшло 432,8 мільйона. Саме від поступлень цих платежів залежить виконання всіх заходів і програм, соціально-економічного розвитку нашої громади. Найбільша питома вага, а це 64,2%, припадає на податок з доходів фізичних осіб. При плані 283,9 мільйона надійшло 274. Втрати по цьому платежу через карантинні обмеження склали 9,9 мільйона. Складовими загального фонду є також міжбюджетні трансферти, які місто одержує у вигляді освітньої субвенції, дотації вирівнювання з держбюджету та субвенцій від ОТГ. В цілому при плані 115,4 мільйона бюджет одержав 114,7 мільйона субвенційних коштів.

Отримані кошти були спрямовані на виконання видаткової частини бюджету. На фінансування галузей було спрямовано 506 мільйонів гривень, в тому числі по загальному фонду 427,9 мільйона і по спеціальному 78,1. Майже 61,3% фінансів було спрямовано на виплату зарплати та оплату енергоносіїв: 286,1 мільйона та 24,4 відповідно. Найбільше коштів виділено на галузь освіти – 278,4 мільйона. Заклади охорони здоров’я профінансовано на 18,9 мільйонів, культури – на 18,5 мільйонів, соціального захисту – на 19,3 мільйона, фізкультури і спорту – на 13,1 мільйона, утримання житлово-комунального господарства – на 42,1 мільйона.