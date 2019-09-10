Наймолодша депутатка Тернопільської обласної ради Інна Вовчок відгуляла власне весілля 8 вересня. Ім’я нареченого – Михайло.

Про це представниця депутатського корпусу від партії УКРОП написала на власній сторінці у «Фейсбуці», передає Терен. Там вона виставила фото зі своїми дружками, а також – знимки, зняті під час забави.

Варто зауважити, що на минулому засіданні сесії облради Інни Вовчок не було. Вочевидь вона готувала святкування. І воно вийшло справді грандіозним. Це чудово видно на фото і відео, які оприлюднила депутатка.

До речі, серед гостей було багато відомих людей. Зокрема, Ігор Яворський – колишній голова Зборівської райдержадміністрації, а також – Андрій Цибульський, який є керівником фракції «УКРОПу» в обласній раді.

Що цікаво, дівич-вечір в Інни Вовчок відбувся 6 вересня. І пройшов від по-особливому, адже наречена і дружки були в народних костюмах.

Нагадаємо, Інна Вовчок – випускниця Тернопільського національного економічного університету. Мандат депутата отримала ще будучи студенткою.