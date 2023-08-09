Ще 20 червня Дмитро Савчук звернувся до Гусятинської селищної ради із заявою про дострокове припинення своїх депутатських повноважень (фото заяви додається).

Як пояснив Дмитро, “військова служба і фізична віддаленість, на жаль, не дозволяють ефективно здійснювати свої депутатські обов’язки”. Про це пише Gazeta1.com.

Проте, на черговій сесії, депутати Гусятинської селищної ради утримались і не підтримали його заяву (тільки один депутат проголосував «За»).

– В мене таке враження, що ніхто заяви моєї не читав, не вникав у зміст, а просто рефлекторно, як завжди, не підтримали те, що пропонує депутат Савчук, як це робилося депутатами неодноразово, включно із моєю пропозицією в режимі онлайн транслювати сесії селищної ради. Розуміючи, що мене на сесіях вже давно не було і не скоро буду, то цій Гусятинській депутатській монобільшості, на чолі з головою, не вигідно, щоби зайшов у раду якийсь інший депутат після мене і заважав їм вирішувати шкурні питання. Враховуючи, що багато депутатів та працівників Гусятинської селищної ради «не заховалися», а так само як і я з першого дня пішли в ЗСУ, то тут нічого дивного, що до мене ще не дійшла черга, щоб із селищної ради хтось хоч раз поцікавився як в їхнього депутата справи. Проте я вірю, що в найближчому майбутньому, порядок в Гусятинській селищній раді, все-таки, настане, але це вже буде інша історія та інші люди, – зазначив у коментарі Дмитро Савчук.