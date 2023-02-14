День закоханих – зі світлом: сьогодні на Тернопільщині знову не вимикатимуть електроенергію

Сьогодні, як і вчора, на Тернопільщині не передбачають відключень електроенергії.

Про це повідомили у ВАТ “Тернопільобленерго”.

“У вівторок, 14 лютого, на Тернопільщині не будуть застосовуватись обмеження електроенергії. Тобто, протягом доби не буде вимкнень електроенергії відповідно до Графіка погодинних вимкнень електроенергії адже НЕК «Укренерго» на сьогодні не встановлювало ліміти споживання для нашої області. Звичайно, якщо не буде окремих додаткових розпоряджень від диспетчера НЕК “Укренерго” або інших непередбачуваних обставин”, – повідомляють в обленерго.

У ВАТ “Тернопільобленерго” нагадують, що раціональне використання електроенергії зменшує навантаження на енергосистему і дає змогу не застосовувати додаткові обмеження електроенергії.