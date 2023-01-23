Урочистості з нагоди 104 річниці від проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР відбулися у Хотинській фортеці. У заходах взяли участь представники трьох областей – Тернопільської, Чернівецької і Хмельницької.

У Хотині, що на Буковині, зустрілися очільники Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей. Вони обмінялися хлібом-сіллю, після чого урочистою ходою рушили до Хотинської фортеці. Урочистості розпочали із вшанування пам’яті загиблих борців за волю України.

«Понад сто років тому возз’єднались століттями відірвані одна від одної частини єдиної України. Цей Акт став виявом прагнення українців до єднання, бажання спільно будувати соборну, незалежну країну. Сьогодні нас намагаються позбавити цього права. Через жорстоку війну, яку розпочав проти нашого народу ворог, багато міст, на жаль, відірвані від України. І хоч, поки що, нас розділяють блок-пости та артилерія, ми залишаємося єдиними. На полі бою, чи у підпіллі, у гарячих точках, чи у тилу – всі ведемо боротьбу, щоб знову бути разом», – сказав начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

До відзначення Дня Соборності долучилася захисниця Азовсталі Катерина Поліщук “Пташка”. Для підтримки українського духу, вона виконала гімн ОУН.