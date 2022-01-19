Напередодні Дня Соборності політична партія «УДАР Віталія Кличка» організувала всеукраїнську акцію «Флешмоб до Дня Соборності “Сильні, коли єдині”».

У соцмережах УДАРівці закликають українців до єдності.

Цьогоріч в День Соборності Україна вчергове стоїть перед лицем зовнішньої загрози, а тому дуже важливо об’єднатися, зазначили в партії «УДАР Віталія Кличка».

– Сьогодні нам, українцям, як ніколи важлива єдність! Бо розʼєднана нація – це легка здобич для ворога. Об’єднати нас може лише спільне майбутнє. Майбутнє, в якому кожен бачить себе українським громадянином, незалежно від національності, мови, якою співає колискову дітям, чи віри, яку сповідує. Громадянином не західної чи східної України. А громадянином Сильної Єдиної України, в центрі якої знаходиться Людина. Ми сильні, коли єдині! З Днем Соборності, Україно! – наголосили в партії «УДАР Віталія Кличка».