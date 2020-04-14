Шести тисяч гривень сягатиме штраф за підпал сухої трави. Раніше адміністративне стягнення становило 85 гривень. Зростання штрафів ініціював Уряд через масові пожежі в екосистемах.

Минулої доби на Тернопільщині рятувальники гасили понад два десятки пожеж в екосистемах, – каже речниця ДСНС в області Ірина Крупа. У теплу пору підпалів більшає в рази.

“Рятувальники зараз щодня виїжджають гасити пожежі в екосистемах, які стаються через підпали сухої трави. 11 квітня на території Тернопільської області виникло 23 такі пожежі. До прикладу, у с. Івачів Долішній Тернопільського району виникла пожежа сухої трави та придорожньої лісосмуги на площі 0,05 га. У Струсові Теребовлянського району горіла суха трава на відкритій території на площі 2 га. В Старому Збаражі виникла пожежа сміття на стихійному сміттєзвалищі на площі 0,002 га. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. У селі Чверці Бережанського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 4 га. У Підгайцях зайнялося дерево. У с. Великі Бережці Кременецького району виникла пожежа сухої трави та очерету на площі 0,05 га.”.

Рятувальники наголошують: пожежі не лише псують чорноземи, погіршують врожайність, але й забирають життя у тварин. Під час гасіння вогню вони натрапляють на мертвих зайченят, їжаків, птахів.

Софія Романська