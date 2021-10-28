Окремі школи та дитячі садки на Тернопільщині залишаються без теплопостачання. В ОДА обіцяють, що питання вирішиться протягом тижня. Відтак бюджетні установи зможуть підписати угоди із газопостачальною кампанією та отримати блакитне паливо за доступною ціною.

«Завтра-післязавтра школи, дитячі садки будуть з теплом. Бюджетні установи та організації будуть отримувати природний газ за ціною 16,554. На сьогодні ми працюємо у підписанні цих договорів з товариством газопостачальної компанії «Нафтогаз-трейдинг». Велика кількість договорів приходить, компанія не встигає їх підписувати. Урядом було прийнято рішення, є постанова від 25 жовтня, яка зобов’язує операторів газорозподільних мереж забезпечити включення газу для всіх бюджетних установ – школи, садочки, всі заклади охорони здоров’я. Газ буде включений автоматично. Ми очікуємо, що сьогодні-завтра, всі заклади, які підлягають під дію цієї постанови будуть включені», – каже заступниця директора департаменту-начальниця управління житлово-комунального господарства і енергозбереження облдержадміністрації Софія Близнюк.

Нагадаємо, через відсутність теплопостачання більшість шкіл області пішли на вимушені канікули.