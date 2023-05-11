Тернополян та гостей міста запрошуємо взяти участь у мистецькому дефіле «Я душу одягну у вишиванку».
З нагоди відзначення Міжнародного дня вишиванки, який цьогоріч припадає 18 травня, у Тернополі відбудеться мистецьке дефіле «Я душу одягну у вишиванку». Початок заходу о 13:00 год.
Для участі у цій події необхідно:
- зареєструватися за посиланням ;
- бути одягненим у вишиванку і продефілювати подіумом. Учасники можуть продемонструвати старовинні, вишиті власноруч, ексклюзивні авторські, сучасні, патріотичні вишиванки.
Участь у заході безкоштовна та без вікових обмежень.
Наприкінці дійства двоє учасників отримають подарунковий сертифікат на придбання вишиванки.