Дефіле у вишиванках відбудеться у Тернополі

Тернополян та гостей міста запрошуємо взяти участь у мистецькому дефіле «Я душу одягну у вишиванку».

З нагоди відзначення Міжнародного дня вишиванки, який цьогоріч припадає 18 травня, у Тернополі відбудеться мистецьке дефіле «Я душу одягну у вишиванку». Початок заходу о 13:00 год.

Для участі у цій події необхідно:

зареєструватися за посиланням ;

бути одягненим у вишиванку і продефілювати подіумом. Учасники можуть продемонструвати старовинні, вишиті власноруч, ексклюзивні авторські, сучасні, патріотичні вишиванки.

Участь у заході безкоштовна та без вікових обмежень.

Наприкінці дійства двоє учасників отримають подарунковий сертифікат на придбання вишиванки.