Щороку в третій четвер травня відзначається Міжнародний день вишиванка. З цієї нагоди у Тернополі відбулися культурно-мистецькі заходи, серед яких і дефіле у вишиванках.

Дефілювали в українському національному вбранні понад 70 тернополян та гостей нашого міста.

Відповідно до умов конкурсу, визначено двох переможців, яким міський голова Сергій Надал вручив сертифікати на придбання вишиванки: Марії Дзендзурі та Тетяні Стримецькій.

«Історія вишиванки сягає давніх часів трипільської цивілізації. Це наша історія: міфологія, релігія, давнє мистецтво наших предків, душа нашого народу. Навіть науковці визнають, що у вишивці зашифровано наш генетичний код. Українська вишиванка – це символ єдності українці. Різноманітна у вишивці, але єдина за духом, українська вишита сорочка єднає українців від Галичини до Донбасу, від Волині до Криму, – розповідає Сергій Надал. – Вишивану сорочку носили українські княжі лицарі, українські козаки, вояки Карпатської України, козаки УНР, бійці ЗУНР, герої УПА. У багатьох спогадах героїв тих часів розповідають, як вишиванка рятувала їх життя. Сьогодні українська вишиванка рятує життя Героїв сьогодення. Під військовою формою та бронежилетом вона відвертає ворожі кулі та осколки. Бажаю всім нам якомога якнайшвидшої перемоги українського добра на російським злом і миру у всій Україні».