Виставка матеріалів із музейних збірок та приватних колекцій борщівської вишивки діє у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Її відкриття відбулося під час Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції з міжнародною участю «Борщівська народна вишивка: зв’язок поколінь».

Особливість цієї виставки полягає в тому, що до неї увійшли борщівські вишиванки із чотирьох колекцій: з фондових збірок Тернопільського обласного краєзнавчого музею та Борщівського обласного комунального краєзнавчого музею, а також з приватних зібрань Віри Матковської та етногалереї «Спадок» родини Демкур. Ця виставка стала тільки однією із декількох складових конференції. Загалом, науковий захід відбувся у змішаному форматі за участю провідних науковців, митців та діячів культури з метою популяризації елемента нематеріальної культурної спадщини України «Борщівська народна вишивка».

Урочисте відкриття конференції, як розповіла учений секретар Тернопільського обласного краєзнавчого музею Ірина Гаргай, розпочалося з дефіле «Борщівська сорочка з узором ріллі і кров’ю окроплена доля її». У ролі моделей виступили учасники народного аматорського ансамблю танцю «Намисто» Борщівського міського будинку культури. Дефіле супроводжувалося літературною композицією «Чорна вишиванка – України й краю вічний оберіг» у виконанні учасників зразкового аматорського театру слова Борщівського міського будинку культури.

– Після урочистого відкриття конференція продовжила роботу у форматі пленарного засідання, – додає Ірина Гаргай. – З доповідями виступили: Людмила та Олексій Покусінські, які проживають у Молдові, Михайло Сохацький та Леся Грабик з Борщова, Людмила Булгакова та Роксоляна Шимчук зі Львова, Галина Завіша, Тетяна Головань, Степан Костюк, Микола Бармак, Юлія Орлова, Вікторія Кривоніс, Тетяна Сеник, Тарас Демкура з Тернополя, Олена Ткачук, Олександра Гарасюк, Діана Дроздовська, Юлія Гах з Теребовлі та інші.

Поміж доповідями відбулися також відеопрезентація Всеукраїнського фольклорно-мистецького фестивалю «Борщівська вишиванка», презентація авторської книжки Віри Матковської «Ґорсики з борщівського краю» та дефіле студентів Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв в ґорсиках з приватної колекції Віри Матковської. Гості конференції також могли взяти участь у майстер-класах з різних технік борщівської вишивки: «колодочки», «верхоплут», «ретязь», «низинка».

Науково-краєзнавча конференція тривала тільки 19 березня, а виставка борщівської вишивки діятиме у музеї до 11 травня.

Фото зі сторінки ТОВА у фейсбуці