Від сьогодні, 13 жовтня, на автомобільних дорогах країни з’явиться 9 нових ділянок, а також змінено 4 існуючі ділянки, де патрульна поліція буде здійснювати вимірювання швидкості руху за допомогою приладів TruCAM.
Ці місця визначалися на підставі проведеного аналізу аварійності на аварійно-небезпечних ділянках автодоріг та в місцях концентрації ДТП, скоєних з причин перевищення швидкості руху. Про це повідомляють у патрульній поліції.
З огляду на воєнний стан, контроль швидкості за допомогою 137 приладів TruCAM здійснюватиметься на 229 ділянках.
У Тернопільській області це:
- М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська (на Люблін), 1-35 км
- М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка, 154-191 км, 128-140 км
- М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, 239-319 км, 330-415 км та 415-446 км (нова ділянка).
- Р-41 обхід Тернополя, 12-27 км
- Тернопіль, проспект Степана Бандери, вулиця Степана Будного.