Де на Тернопільщині працюватимуть патрульні з радарами: відомі ділянки доріг

Від сьогодні, 13 жовтня, на автомобільних дорогах країни з’явиться 9 нових ділянок, а також змінено 4 існуючі ділянки, де патрульна поліція буде здійснювати вимірювання швидкості руху за допомогою приладів TruCAM.

Ці місця визначалися на підставі проведеного аналізу аварійності на аварійно-небезпечних ділянках автодоріг та в місцях концентрації ДТП, скоєних з причин перевищення швидкості руху. Про це повідомляють у патрульній поліції.

З огляду на воєнний стан, контроль швидкості за допомогою 137 приладів TruCAM здійснюватиметься на 229 ділянках.

У Тернопільській області це: