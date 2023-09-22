Лише за вересень на Тернопільщині оштрафували майже дві тисячі “шумахерів”

На Тернопільщині протягом вересня через перевищення швидкості оштрафували майже 2000 водіїв, – повідомили у патрульній поліції області.

За словами поліцейських, саме перевищення швидкості – одне з найбільш поширених порушень, яке призводить до смертельних аварій.

Поліціянти вимірюють швидкість за допомогою приладів TruCam. Як зазначив начальник патрульної поліції області Богдан Шевчук, їх застосовують на найбільш аварійних ділянках.

«Для вимірювання швидкості руху поліцейські використовують лазерний прилад TruCam. Фіксацію здійснюють на аварійно-небезпечних ділянках та місцях, де трапляється найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками. Нагадуємо, що: згідно з ч. 1 ст. 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 км/год — тягне за собою штраф у розмірі 340 гривень; згідно з ч. 4 ст. 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 50 км/год — тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1700 гривень».

Додамо, на окремих ділянках автошляхів області швидкість також фіксують на відеокамери.