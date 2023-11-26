Тернопільські патрульні притягнули до відповідальності водійку, яка порушила швидкісний режим та мала ознаки алкогольного спʼяніння.

Учора близько 16-ї години під час вимірювання швидкості руху транспорту за допомогою лазерного приладу TruCam на автодорозі М-19 Доманове — Тереблече, за перевищення швидкості патрульні зупинили автомобіль Volkswagen.

Під час спілкування з 64-річною кермувальницею, поліцейські виявили у неї ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували жінці пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу чи у найближчому медичному закладі, на що жінка категорично відмовилася.

Охоронці порядку склали на громадянку адмінматеріали:

постанову за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більше як на 20 км/год) КУпАП;

протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили від керування транспортним засобом.