Будучи матеріально відповідальною особою, водій тепловоза вирішив на власний розсуд розпорядитися ввіреним йому майном. Зловмисник мав намір привласнити 380 літрів пального.

На лінію 102 надійшло повідомлення від співробітників воєнізованої охорони залізниці про те, що на прогоні між селами Прошова та Зелений Гай водій локомотива зливає із баків пальне. Виїхавши на місце події, поліцейські задокументували факт привласнення дизпалива. Зловмисник встиг наповнити пальним дев’ятнадцять каністр ємністю двадцять літрів. Сума збитків становить майже десять тисяч гривень.

Речові докази поліцейські вилучили. Вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри за частиною 1 статті 191 ККУ – привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, та обрання запобіжного заходу.