Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, вчинені службовою особою – кримінальне провадження за даною статтею розслідують правоохоронці Борщівського відділення поліції.

Як розповіли у поліції, 25 листопада о 13:21 на лінію “102” надійшло повідомлення від оператора одного із центральних телеканалів про те, що між знімальною групою та працівниками Борщівської райдержадміністрації виник конфлікт, а саме: двоє осіб виривали мікрофон з рук журналіста, ймовірно пошкодили камеру та позбавили волі журналіста, зачинивши в службовому кабінеті.

– На місце події за хвилин шість прибув найближчий наряд групи реагування патрульної поліції, – розповідає начальник Борщівського відділення поліції Андрій Свинарчук. – На той момент конфлікт був вичерпаний. У ході перевірки стало відомо, що суперечка виникла між журналістами телекомпанії 1+1 й “героями” сюжету – працівницею РДА та її сином. Знімальна група виконувала редакційне завдання і готувала матеріал до ефіру “Про неоплату послуг відеозйомки весілля”.

За словами журналістів, вони зайшли до кабінету начальника одного з відділів райдержадміністрації. Після запитання про неоплату послуг, син держслужбовця виштовхав за межі кабінету оператора, а журналіста закрив всередині та не випускав.

У ході перевірки з’ясувалося, що тілесних ушкоджень ні журналіст, ні оператор не отримали, майно також було ціле. За словами представників телеканалу, єдине, що пошкодили учасники суперечки – відеофайл запису самого конфлікту.

Натомість держслужбовець каже, що знімальна група, яка увірвалася в кабінет, не представилася, а одразу почала ставити питання про неоплату послуг оператору. Чиновниця заборонила себе знімати і показала журналісту квитанцію на суму 2800 гривень, перерахованих за виконану роботу.

Причини та наслідки конфлікту з’ясовуватимуть правоохоронці. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 171 частина 3 ККУ. Триває слідство.