За порушення вимог фінансового контролю оштрафовано колишнього працівника РДА.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Як повідомляється, Теребовлянським районним судом притягнуто до адміністративної відповідальності особу, що працювала головним спеціалістом одного з управлінь Теребовлянської районної державної адміністрації, за вчинення двох адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Встановлено, що особа, без поважних причин, несвоєчасно подала дві декларації на веб-сайт Національного агентства з питань запобігання корупції як особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Суд виніс постанову про накладення адміністративного стягнення у виді штрафу в розмірі 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.