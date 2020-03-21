На Тернопільщині на обліку в обласному центрі зайнятості перебуває понад десять тисяч безробітних.

Затримок виплат через карантин не виникатиме, запевнила заступниця директора центру зайнятості Олександра Островська. Відтак зареєстрованим безробітним збережуться усі виплати.

Особи, які втратили роботу в період карантину, можуть звертатися до центру зайнятості, – зазначає Олександра Островська. Спеціалісти готові надавати консультації в телефонному та онлайнрежимі. «Поширюється інформація щодо призупинення виплати допомоги по безробіттю на період карантину. Це не відповідає дійсності. Фінансові зобов’язання служби зайнятості перед безробітними виконуються відповідно до чинного законодавства».

На початку року безробітним обіцяли по 90 тис. гривень на відкриття власної спарви. Однак чи діятиме програма надалі, питання залишається відкритим. У період карантину чимало підприємців зупинили роботу. У країні прогнозують значний соціально-економічний спад.

Софія Романська