В останні місяці в уряді дедалі активніше говорять про можливу ліквідацію такого органу, як КРАЇЛ, який від дня легалізації азартних ігор в Україні взяв шефство над новим для країни бізнесом, але протягом 3 років постійно ставав об’єктом критики. І це незважаючи на всі позитивні результати роботи зі становлення та розвитку індустрії. Тепер на порядку денному стоїть питання про автоматизацію видачі ліцензій, тобто фактично про заміну регулюючого органу на комп’ютерну програму.

Аргументи “проти”

Насущне питання традиційно поділило думки на два табори. Поширена думка про те, що ККД від такої перестановки буде як мінімум нульовим, якщо не створить ще більше незручностей. Головним і важким аргументом все ж таки є той самий людський фактор, який і покликана обійти автоматизація – все-таки сфера азартного бізнесу досить гнучка, а те ж питання видачі ліцензії багато в чому ситуативне і супроводжується безліччю нюансів! Уявіть, наприклад, великі ігрові майданчики типу Космолот, Ельслотс казино або Пін-Ап, де немає зворотного зв’язку, наприклад, у службі підтримки. Безліч питань просто повиснуть у повітрі.

Також багато питань у противників нововведення викликає і безпосередня організація роботи, оскільки йдеться не про якийсь рутинний відточений процес. Зрештою, прикладів того, як би це могло працювати за кордоном немає, а ставати першопрохідниками завжди ризиковано. Виникає питання кібербезпеки написаного програмного забезпечення, достатнього рівня захисту, та й просто відповідної кваліфікації та незаангажованості тих, хто стоятиме біля керма розробки.

Аргументи “за”

Останній рік видався для індустрії азартних розваг, мабуть, найскладнішим через війну. Для грального бізнесу цей період означав ще й розрив усіляких взаємозв’язків із російськими гравцями операторами азартних ігор. Саме на тлі цього КРАІЛ встигла опинитися в епіцентрі парочки гучних скандалів, пов’язаних із видачею ліцензій певним компаніям, але, на щастя, вчасно відреагувала.

Наступним гучним потрясінням стало масштабне розслідування ухилення від сплати податків та фінансових махінацій, в яких виявилися замішані навіть великі банки. Очікувана цифровізація має на увазі максимальне виключення людського фактора саме з таких процедур, як видача ліцензій або стягнення своєчасної сплати податків з операторів азартних ігор. Начебто нововведення допоможе спростити відразу кілька проблем:

Оператор позбавляється зайвих процедур у паперів;

Розгляд та ухвалення рішення може зайняти значно менше часу;

Забезпечується відкритість та прозорість процедури;

Виключається корупційна складова;

Зрештою, економляться бюджетні гроші, що виділяються на утримання КРАІЛ.

Водночас виникає безліч питань про те, як це працюватиме на практиці й чи справді ефективність такого нововведення буде вищою, ніж робота колективного органу КРАІЛ?