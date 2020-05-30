Чи дотримуються у ресторанах вимог карантину, перевірятимуть поліцейські та муніципальні інспектори у Тернополі.

Про це повідомив на засіданні міського оперативного штабу начальник міського відділу поліції Сергій Осадца.

За рішенням Кабміну, ресторани можуть приймати відвідувачів лише на літніх майданчиках, перебувати в середині таких закладів заборонено. Цю вимогу найчастіше порушують у Тернополі, – каже Сергій Осадца. «Зараз робимо акцент на заклади ресторанного бізнесу. Є недобросовісні власники закладів, які порушують карантинні умови. Під егідою відкритих павільйончиків, а насправді запускають людей у приміщення, що заборонено у постанові Кабінету Міністрів.

Вихідними залучимо муніципальну поліцію. Оскільки маємо перелік усіх літніх майданчиків, які мають право працювати юридично, проведемо відповідну перевірку щодо дотримання усіх норм».

Додамо, у результаті послаблення карантину у Тернополі зменшили кількість нарядів, які патрулюють місто. Також припинили роботу карантинні пости.

Софія Романська