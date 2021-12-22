Чи буде нова хвиля COVID-19 на Різдвяні свята?

Менше ста нових випадків COVID-19 реєструють цього тижня епідеміологи на Тернопільщині. Позитивні тенденції обіцяють і на Різдвяно-Новорічний період.

Наразі в області домінує штам Дельта. У частини жителів краю вже є імунітет до цього варіанту, – зазначає епідеміолог обласного центру з контролю хвороб Володимир Паничев. Відтак штам не має умов для подальшого інтенсивного поширення.

«В області продовжується зниження захворюваності. Динаміка зниження захворюваності постійна. Минулого тижня рівень захворюваності в області став нижчим. Аналогічні тенденції передбачаються і надалі. Зокрема, на період Новорічних, Різдвяних свят значного підвищення захворюваності не очікується. Це стосується як COVID-19, так і грипу. Ми зараз маємо епідемію низької інтестивності».

За прогнозами МОЗ, нова хвиля коронавірусу можлива наприкінці січня або у лютому. Її пов’язують із поширенням нового штаму Омікрон, який вже зафіксували в Україні.