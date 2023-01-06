“Чотири місяців сліз, тривоги і горя”: у Чорткові попрощалися із бійцем, котрий загинув ще на початку вересня. ФОТО

Вчора Чортківська громада прощалася із Героєм Тарасом Ткачуком, котрий загинув, захищаючи Україну. Не стало 35-літнього Воїна ще у вересні, але повернутися назавжди у рідне місто зміг аж через 4 місяці.

Впродовж багатьох років Тарас перебував на заробітках у Франції. Там жив, працював та зустрів кохання, повідомили у Чортківській міській раді. Але не зміг стояти осторонь і повернувся у рідну країну, коли розпочалося повномасштабне вторгнення росії.

З квітня минулого року воював у складі 58-ої окремої мотопіхотної бригади. 7 вересня, внаслідок ракетного удару, загинув в районі населеного пункту Богоявленка, що на Донеччині.

Довгі чотири місяців сліз, тривоги та горя батьків, брата і сестри в очікуванні нагоди попрощатися із рідною людиною. Вчора Тарас спочив у рідному місті на Алеї Слави, поруч із Воїнами, котрі віддали найцінніше за наш із вами спокійний день.

Вічна пам’ять Герою…