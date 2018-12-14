Чотири дні у Тернополі говоритимуть про кіно

14/12/2018 Розмір тексту:

Третій кінофорум «КіноХвиля» пройде у Тернополі наступного тижня. Триватиме він чотири дні: з 19 до 22 грудня. Заплановано сто різнопланових подій, які відбуватимуться на 22 локаціях.

– Це форум із фестивальною складовою, – розповів Леонід Бицюра, голова Тернопільської кінокомісії. – Форум означає, що Тернопіль став майданчиком для відпрацювання взаємодії всіх ланок кіновиробництва, місцем для проведення зустрічей режисерів, продюсерів, акторів, сценаристів, операторів та інших фахівців. Цього року маємо два виклики, які ми свідомо взяли на себе, дві резонансні теми, які хвилюють кінематограф: взаємодія із кінотеатрами та кінокритиками. Дуже багато є зауважень і дискусій з приводу розташування в сітці кінотеатрів сеансів українського кіно. У нас буде присутня керівник Асоціації кінотеатрів, власників кінотеатрів і мереж кінотеатрів, і ми спробуємо побудувати цивілізовану дискусію, обмінятися думками, вийти на рішення щодо взаємодії. Друга резонансна точка – дискусія щодо співпраці кіновиробників та кінокритиків. На форумі будемо підбивати підсумки 2018 року, тому будуть кінокартини, як українських, так і тернопільських кіновиробників. Приємно, що ми розвиваємось, і Тернопіль і область розвиває середовище операторське, режисерське, сценарне і будемо демонструвати вже тернопільський кінопродукт.

Перегляд повноформатних, короткометражних, дитячих фільмів і мультфільмів, обговорення стрічок з режисерами, кастинги, майстер-класи для режисерів, сценаристів, операторів, презентації книг, відкриття лабораторій і рекорди. Усе це буде на третій «Кінохвилі».

– На форумі буде декілька серйозних практичних майстер-класів щодо написання сценарію, – продовжує Леонід Бицюра. – Нам важливо, щоб усі заходи не залишилися просто фестивалем. Важливо розвивати економіку кіно, коли формуються нові професії, нові студії, нові можливості для нашого регіону, коли є можливість працевлаштування, залучення людей у добре оплачувану галузь. Ми співпрацюємо з інститутом мистецтвознавства імені Максима Рильського і буде декілька лекцій, які присвячені місцю Тернополя і тернополян в історії кіно. Про історію українського кіно розповість Оксана Волошенюк. Буде дуже добрий майстер-клас Олексія Москаленка щодо операторської роботи і спецефектів у кіно. Нам важливо сформувати відповідну базу місцевих фахівців для того, щоб обслуговувати фільми і робити свої. У рамках форуму презентуємо нову інтернет-панель, яка стосується українського телебачення у світі. Відкриття форуму та показ українських фільмів відбудеться у Сінема Сіті. Серед нових локацій: «Просвіта», студія «MagneticOne Аcademy», ТНЕУ, Центр науки, Центр дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка. У школі мистецтв відкриємо шкільну мультимедійну лабораторію, там відбудуться майстер-класи спеціалістів кіно всеукраїнського рівня. Постійний наш партнер Костянтин Лінартович окрім того, що є актором і режисером, також є координатором перекладу всіх голівудських фільмів, він проводитиме кастинг для дикторів і акторів дубляжу віком від 5 до 14 років для українських мультфільмів і фільмів. Дві події будуть присвячені ювілейним датам Одеської та Київської національних кіностудій.

Офіційне відкриття ІІІ Всеукраїнського форуму «КіноХвиля» відбудеться 19 грудня у Палаці кіно о 14.00. До кінця дня у цьому кінотеатрі проходитимуть покази мультфільмів та кінофільмів. Тут же о 15.10 планують встановити перший рекорд фестивалю: «Наймасовіше одночасне створення мультфільму дітьми за допомогою мобільних телефонів». Тема рекорду – новорічно-різдвяна анімація «Добрі справи козаків». Урочисте відкриття кінофоруму відбудеться 20 грудня о 18.00 у Сінема сіті. Для усіх його гостей організатори заходу підготували червону доріжку. А після перегляду фільмів, о 21.20 для глядачів відбудеться автограф-сесія гостей.

Ольга Трач