Чоловіка оштрафували на 17000 гривень за те, що не мав при собі документів

Суд покарав штрафом у 17000 гривень чоловіка, який у Бережана на зупинців перебував без документів, що посвідчують особу.

Порушення зафіксували у місті Бережани на вулиці Тернопільській. 17 листопада 2020 року близько дев’ятої години ранку працівники поліції помітили чоловіка, який курив сигарету на автобусній зупинці, пише Галас. Під час розгляду справи про адміністративне правопорушення чоловік вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнав та пояснив, що дійсно 17 листопада 2020 року перебував у вказані у протоколі про адміністративне правопорушення час та місці без документів, що посвідчують його особу.

З письмових пояснень випливає, що близько 09 год. 00 хв. він знаходився на автобусній зупинці в м. Бережани по вул. Тернопільській, де курив сигарету. У цей час до нього підійшли працівники поліції та зробили йому зауваження. Після цього запитали, чи має він документи, що посвідчують його особу, він відповів, що будь-яких документів не має, документи знаходяться в нього вдома. Після цього його запросили до відділку поліції.

Там на чоловіка склали протокол за ст. 44-3 ч. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Уже 27 січня суддя Бережанського районного суду постановив визнати винним визнати чоловіка у вчиненні правопорушення передбаченого ч.1 ст.443КУпАП та накласти на нього стягнення у виді штрафу 17000 гривень.

Окрім цього порушник має сплатити 454 гривні судового збору.