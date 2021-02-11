Внаслідок впливу активних циклонів, від сьогодні, 11 лютого, в Тернополі прогнозується зниження температури повітря та сильні снігопади. На дорогах посилиться ожеледиця. Вдень місцями пориви південно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовина.

У зв’язку з цим на території Тернопільської громади оголошується «червоний» рівень оповіщення.

Працівниками управління ЖКГ, комунальних підприємств та підрядних організацій, які здійснюють утримання шляхово-мостового господарства у місті, буде організовано оперативні превентивні заходи із своєчасного очищення та посипання протиожеледними сумішами проїжджих частин вулиць і тротуарів та забезпечення наявності необхідної кількості механізованої техніки і людських ресурсів.

Суб’єктам підприємницької діяльності, власникам приватних будинковолодінь та балансоутримувачам рекомендовано організувати належне своєчасне утримання прилеглої/закріпленої території (очищення, посипання).

Через оголошення найвищого «червоного» рівня оповіщення, рекомендується водіям уникати курсування автомобілем у цей час на дорогах, де проходить спецтехніка, яка очищає вулиці від снігових заметів. Наполегливо просимо також прибрати припарковані автомобілі з маршруту слідування технологічного транспорту для забезпечення ефективного прибирання доріг і тротуарів.

При «червоному» рівні оповіщення транспорт, припаркований у забороненому місці, може бути прибраний евакуатором і розміщений на спеціальному майданчику.

Звертаємо увагу, що погіршення погодних умов може призвести і до порушень роботи комунальних служб, руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, перебоїв в електропостачанні.

Енергетики просять мешканців міста взяти до уваги штормове попередження синоптиків та з розумінням поставитися до аварійних вимкнень, які можуть бути спричинені поривами вітру. Рекомендовано триматися осторонь електрообладнання та повітряних ліній електропередач у негоду.

Закликаємо громадян дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці.