Внаслідок частих опадів погіршується якість води у криницях. Зокрема, експерти Держпродспоживслужби виявили підвищений рівень нітратів у воді населених пунктів, що зазнали підтоплень 28 – 29 квітня. Ситуацію ускладнюють подальші опади.

Через дощі і зливи забруднюються підземні води, – каже начальник регіонального офісу водних ресурсів в області Анатолій Качка. Відтак якість води може дещо погіршуватися.

«Ймовірно, що для нашого регіону і далі будуть характерні зміни у кліматі. Зокрема, йде мова про сильні і часті опади: дощі та грози. Тому ми маємо готуватися до цих кліматичних змін. Нині в області прийнята програма розвитку водного господарства, де передбачені кошти для попередження і захисту від шкідливої дії вод. Також щороку з обласного бюджету виділяються кошти у розмірі двох мільйонів гривень на здійснення природоохоронних заходів. Також працюємо над тим, щоб попередити підтоплення в результаті сильних дощів. Зокрема, прочищаємо канали. Але важливо, щоб жителі області не засмічували водних об’єктів, бо це тільки ускладнює проблему».

Проблема погіршення якості питної води найбільш характерна жителям Бережанського, Козівського і Збаразького районів, – кажуть фахівці. Саме там дощова стихія 28 – 29 квітня натворила найбільшого лиха. Нагадаємо, затопило понад двісті домогосподарств.

Софія Романська