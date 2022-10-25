Ситуація з аварійністю погіршилася на Тернопільщині в умовах відсутності вуличного освітлення.

Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Він, зокрема, закликав водіїв і пішоходів бути обережними.

За інформацією поліції, кількість ДТП зросла у населених пунктах вечірньої пори.

«Враховуючи відсутність освітлення, погіршилася ситуація з ДТП. Звертаюся до всіх водіїв, будьте обережними. У Тернополі на Київській жінку 32-річну збили на смерть. Світла не було, водій каже, що не бачив. Будемо проводити розслідування і перевіряти так воно чи ні. Освітлення нема, тому будьте обережними. Правил потрібно дотримуватися. Там де не буде світла, буде присутність поліцейських, ДСНС, інших служб, щоб ми забезпечили правопорядок. Оскільки в таких умовах може виникнути потреба у виклику екстрених служб», – каже Олександр Богомол.

Додамо, на Тернопільщині вимкнули вуличне освітлення з метою заощадження електроенергії після масових обстрілів росіян.