Через відсутність масок за тиждень оштрафували понад сто тернополян

Понад сто тернополян притягнули до відповідальності за перебування без масок у громадських місцях.

Про це повідомив начальник міського відділу поліції Сергій Осадца. Поліціянти посилюють контроль за дотриманням правил карантину.

У торгових центрах і магазинах відновлюють рейди мобільні групи. Вони фіксуватимуть порушення та притягуватимуть до відповідальності.

«Наша мета – не покарати, а попередити порушення, а відтак поширення хвороби. Плануються перевірки у торгово-розважальних закладах. Щодо порушень бачимо негативну тенденцію, тому будемо проводити як профілактичну роботу, так і виноситимемо постанови і протоколи. До відповідальності будемо притягувати як працівників закладів, так і відвідувачів», – зазначив Сергій Осадца.

Патрульні поліцейські відновили перевірки у громадському транспорті. Водіям і пасажирам нагадували правила карантину. Далі порушників притягуватимуть до відповідальності.