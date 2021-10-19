Понад сто тернополян притягнули до відповідальності за перебування без масок у громадських місцях.
Про це повідомив начальник міського відділу поліції Сергій Осадца. Поліціянти посилюють контроль за дотриманням правил карантину.
У торгових центрах і магазинах відновлюють рейди мобільні групи. Вони фіксуватимуть порушення та притягуватимуть до відповідальності.
«Наша мета – не покарати, а попередити порушення, а відтак поширення хвороби. Плануються перевірки у торгово-розважальних закладах. Щодо порушень бачимо негативну тенденцію, тому будемо проводити як профілактичну роботу, так і виноситимемо постанови і протоколи. До відповідальності будемо притягувати як працівників закладів, так і відвідувачів», – зазначив Сергій Осадца.
Патрульні поліцейські відновили перевірки у громадському транспорті. Водіям і пасажирам нагадували правила карантину. Далі порушників притягуватимуть до відповідальності.
Додати свій коментар