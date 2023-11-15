Через тиждень після дня народження: під Бахмутом загинув захисник з Тернопільщини Руслан Черній

28 жовтня загинув захисник з Тернопільщини Руслан Степанович Черній. Трагедія сталася буквально за тиждень після дня народження чоловіка – 21 жовтня нашому земляку виповнилося 47 років.

Сумну звістку повідомили у Борсуківській територіальній громаді Кременецького району. Саме там, у селі Нападівка, проживав Герой.

Захисник досі вважався безвісти зниклим, але, на жаль, загибель підтвердили. Серце воїна перестало битися поблизу населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району

Донецької області.

“Висловлюємо щирі співчуття з приводу смерті захисника та схиляємо голови у скорботі.

Царство Небесне та вічна пам’ять!”, – ідеться у зверненні на сторінці громади.