Масштабна аварія сталася поблизу села Почапинці на Тернопільщині. Там внаслідок зіткнення постраждало четверо людей.

За попередніми висновками, аварія сталася через перевищення швидкості.

Водій автомобіля «Кіа» виїхав на зустрічну смугу, перевищивши швидкість руху, – повідомив речник ГУ Нацполіції в області Сергій Крета. Як наслідок – на дорозі «Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знамянка» сталося зіткнення, постраждало четверо осіб.

Перевищення швидкості – основна причина аварійності на Тернопільщині, – констатують у Патрульній поліції області. Щоб попередити такі ДТП, патрульні контролюють швидкісний режим за допомогою приладу Trucam.

«Прилади Trucam, використовуються для вимірювання швидкості руху на аварійного небезпечних ділянках, та місцях, де трапляються найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками, на міських дорогах і трасах міжнародного значення. Водії, недотримання швидкісного режиму може призвести до трагічних наслідків. Кермуйте відповідально».

У поліції нагадують: за перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш, як на 20 км/год передбачено штраф у розмірі 255 грн, більше, ніж на 50 км /год — 510 грн.

Софія Романська