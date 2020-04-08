Зміни до місцевого бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік внесли депутати на позачерговій сесії 8 квітня.

Вони полягають в тому, що частину коштів, які раніше були передбачені на ремонт чи благоустрій різних об’єктів, спрямували на заплату і премії медикам та придбання медичного обладнання.

– З усіма розпорядниками коштів ми визначили перелік об’єктів, які планували робити, але які не є критичними для міста, і від яких ми можемо відмовитися на період епідемії, – зазначив міський голова Сергій Надал. – Вивільнені кошти спрямовуються на зарплату і премії лікарям і на придбання медичного обладнання.

Зміни до бюджету депутати підтримали одноголосно. А в кінці сесії один із депутатів поцікавився, які збитки матиме міський бюджет через карантин.

– Ми вже маємо результати виконання бюджету за перший квартал 2020 року, – відповів Сергій Надал. – Виконали його на сто відсотків, але перевиконання вийшло за рахунок власних надходжень, а недовиконання маємо по всіх місцевих платежах. Ми недоотримали кошти із податку на зарплату, на землю, на рекламу, на паркування автомобілів та інших у розмірі 6 мільйонів гривень. У зв’язку із законами, які прийняли у ВРУ, наші збитки в місяць становитимуть близько 40 мільйонів гривень. Це прямі. А будуть ще й непрямі збитки, розміру, яких ми ще не знаємо. Це витрати, які матиме «Тернопільелектротранс», тому що зараз їхня діяльність повністю збиткова і треба буде компенсувати вартість спецрейсів. Не знаємо який буде розмір збитків, якщо потрібно буде підтримати і дофінансувати «Тернопільводоканал» і «Тернопільміськтеплокомуненерго», тому що влада дала можливість не платити. Хоча були пропозиції дати людям дотацію чи субсидію, яку зразу спрямувати на погашення комунальних платежів. Тоді ми б зекономили людям плату за комунпослуги і зберегли місцеву економіку. Поки що нас не чують, але сподіваюсь, що у четвер-п’ятницю, коли буде Урядове засідання, можливо, приймаючи бюджет, вони врахують наші пропозиції.

Ольга Трач