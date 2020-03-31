Як можна допомогти жителям Тернопільської громади, які через карантин не працюють, і які будуть без роботи ще додатковий період часу, думають у міській раді. Питання це підняли під час засідання оперативного штабу 30 березня.

– Нам треба розуміти, що якщо карантин буде продовжуватися, а так виглядає, що він буде продовжуватися, відповідно, люди ще довший час будуть без доходу, без заробітку, – відзначив міський голова Сергій Надал. – Якщо раніше ми вважали що соціально найнезахищеніші – це пенсіонери, то зараз ситуація зміниться. Пенсіонери отримуватимуть пенсію, а є категорія людей, які не мають ні пенсії, ні виплат, ні зарплати. Відповідні пропозиції ми надіслали центральній владі, але нам теж треба подумати, як ми зможемо допомогти тим людям, які будуть без роботи ще додатковий період часу.

У своєму зверненні до Верховної Ради України Сергій Надал зазначив, що зараз треба забезпечити безперебійну роботу комунальних підприємств, від яких залежить життя кожної людини у містах і селищах. Також закликав подбати про кожну людину, котра сьогодні вимушено не працює і фактично позбавлена засобів для існування. Для цього запропонував:

1. Всім громадянам, які перебувають на карантині та не мають інших доходів, надати на час карантину грошову допомогу на рівні 5000 гривень на місяць на купівлю продуктів харчування.

2. Запровадити реальний контроль за зростанням цін на товари першої необхідності, зокрема, продукти та медикаменти.

3. Заморозити сплату відсотків та внесків за всіма кредитами фізичних осіб на час карантину.

Ольга Трач